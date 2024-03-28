菲总统：将对中国在南中国海攻击行为予以反制措施

菲律宾总统小马可斯说，菲律宾将对中国海岸警卫队和海上民兵在南中国海实施的“非法、胁迫性、侵略性和危险的袭击行为”，采取适度且合理的反制措施。

中菲两国上周末在南中国海再次发生摩擦，小马可斯星期四（3月28日）在脸书发文说：“接下来几周内，面对中国海警和海上民兵公开、有增无减、非法、胁迫性、侵略性和危险的攻击行为，（菲律宾）相关国家政府机构和部门将实施相应、审慎且合理的一揽子应对和反制措施。”

菲律宾指责称，中国海警和海上民兵对菲方在阿云津礁（中国称仁爱礁）的例行轮换和补给任务进行骚扰和阻拦，并使用水炮和采取危险行动，造成菲方人员受伤和补给船损坏。

中国外交部副部长陈晓东星期一（25日）与菲副外长拉扎罗通电话，就菲方向仁爱礁坐滩军舰实施运补等问题提出交涉。陈晓东指菲方的坐滩军舰属非法，菲方意图通过向军舰运送物资，建立永久军事哨所，实现长期非法占领。

小马可斯在脸书贴文中说，过去几天，他会见了国防和安全官员，“他们提出了深思熟虑的建议”。

他也与“国际社会的朋友”进行了沟通。“他们主动帮助我们了解菲律宾需要什么来保护和保障我们的主权、主权权利和管辖权，同时确保印太地区的和平与稳定。”

“我已经向他们提出了我们的要求，而且得到了保证，这些要求会得到回应。”

小马可斯在文末声明，菲律宾不寻求与任何国家发生冲突，更不寻求与自称和声称是菲国朋友的国家发生冲突。但他强调，“菲律宾不会因恐吓而保持沉默、屈服和屈从”。

中国国防部星期四在一份声明中说：“菲方挑衅滋事是近期南海（南中国海）问题升温的直接原因。”

声明指出：“菲方依仗外部势力的支持……频频在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。”

中国国防部表明，中方始终致力于通过对话协商，同有关方面妥善管控海上分歧，同时坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。