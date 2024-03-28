联合国：加沙212所学校遭以色列轰炸

联合国儿童基金会发布报告称，自10月7日以哈冲突爆发以来，以色列对加沙地带的猛烈轰炸“直接击中”了212所学校。

根据联合国新闻稿，儿童基金会星期三（3月27日）在一份与非政府组织教育组群（Education Cluster）、救助儿童会（Save the Children）联合发布的报告中指出，以色列对加沙地带学校设施的袭击呈高发趋势，自冲突爆发以来，加沙至少有53所学校被“完全摧毁”；自2月中旬以来，针对校园的袭击事件增加了将近9%。

从卫星图像和其他来源得出的分析显示，以色列安全部队自冲突升级以来，一直将学校用于军事目的。加沙北部是冲突爆发至今受影响最严重的地区，该地86.2%的校舍遭到直接袭击或毁坏。

报告称，自10月7日以来，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）开设的学校中，一半以上的校舍遭到袭击。

报告也说，在10月7日之前，有超过62万5000名学生和2万2000名教师在学校上课，而过去近半年来，加沙没有开展任何教育活动。冲突结束后，加沙地带至少三分之二的学校需要全面重建或大规模修复。

法新社引述加沙地带卫生部门星期四（28日）通报称，截至目前，加沙已有3万2552人死亡。