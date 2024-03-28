士兵发玩弄加沙女性内衣视频 以军称将调查

近期，一些以色列士兵在社交媒体平台上发布自己在加沙玩弄巴勒斯坦女性内衣的照片和视频，联合国对此表示谴责，以色列称会对有关情况展开调查。

路透社星期四（3月28日）报道，2月23日至3月1日期间，自称是巴勒斯坦记者的尤尼斯（Younis Tirawi）在社媒平台转发了几十则以军士兵发布的上述照片和视频，浏览量有数万次，最高的达到50万次。

其中一段视频显示，一名以军士兵坐在一个住处房间里的沙发上咧着嘴笑，他一只手拿着枪，另一只手拿着女性白色绸缎内衣，在躺在沙发上的战友脸上晃来晃去。在其他视频里，有以军士兵坐在坦克上，手里拿着一个身穿黑色内衣、头戴钢盔的女性人体模型。这名士兵说：“我在加沙找到了一个漂亮的妻子，在认真地谈恋爱，她是个很棒的女人。”

尤尼斯在社媒平台X上有10多万名关注者，他在转发这些照片时，也提供了以军士兵发布原始贴子的链接。路透社随后对原本发布在Instagram和YouTube上的八张照片进行了独立核实。

联合国人权办公室发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）说：“发布此类照片是对巴勒斯坦妇女和所有妇女的贬低。”

路透社把八则经过核实的帖子的详细信息发给了以色列国防军，要求置评。一名发言人发表声明说，以军会调查偏离士兵命令和预期价值观的事件，以及上传到社交网络的视频报告，“如果出现刑事犯罪嫌疑，显示有理由展开调查，那么军事警察（宪兵）将进行调查”。

“须要说明的是，在一些经审查的案件中，得出的结论是视频中的士兵言论或行为不当，且依照相关规定进行了处理。”

不过，以色列国防军拒绝透露声明所指是否为路透社重点报道的画面，也拒绝说明是否有须负责任的士兵受到了纪律处分。

路透社能够确认身份的以色列士兵也没有回应置评请求。

在路透社核实过的相关帖子中，包括一张以军士兵抱着赤裸女性人体模型、双手放在其胸部，以及一张以军士兵在散落着成包女性内衣的床前持枪竖起大拇指的照片。

YouTube说，平台已经删除了路透社标记的一段视频，因为该视频违反了平台的骚扰政策。IG则没有发表评论。

以哈冲突爆发将近半年以来，以色列和哈马斯都被指控犯有严重的战争罪行，其中包括性暴力。但双方都拒绝接受性暴力的指控。

路透社引述加拿大皇后大学的法学助理教授伊姆塞斯（Ardi Imseis）指出，以军士兵发布的内衣和人体模型帖子，其情节虽不如针对妇女的犯罪指控那么严重，但也可能违反了国际法。

《日内瓦第四公约》第27条规定，战时平民，尤其是妇女必须受到保护，以免其名誉受到任何玷污。