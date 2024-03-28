报告：海地帮派暴力猖獗 今年已致1500多人死亡

联合国说，今年以来，海地的帮派暴力已经造成1500多人死亡，数十人被所谓的自卫队私刑处死，该国已经陷入“灾难性的境地”。

综合路透社和法新社报道，联合国人权办公室在星期四（3月28日）发布的一份报告中指出，海地的腐败、有罪不罚、治理不善、日益猖獗的帮派暴力等乱象已经侵蚀了国家的法治，并使国家机构濒临崩溃，也让海地处于灾难性的境地。

今年2月下旬以来，海地的帮派战争越演越烈，武装分子发动了针对警察局和国际机场的一系列袭击，迫使总理亨利（Ariel Henry）辞职。亨利后来于3月11日宣布辞职。

联合国人权事务高级专员特克（Volker Turk）在声明中说：“所有的做法都是令人愤慨的，必须立即停止。”

人权办公室的报告记录了去年发生的4451起杀戮事件。随着暴力升级，截至今年3月22日，海地发生了1554起杀戮。报告指出，有的案件是平民因支持警察或敌对帮派而在家中遭到杀害，有的则是在人流密集的街头死于交火或狙击。其中一起案件，受害者是一名仅三个月大的婴儿。

人权办公室还说，去年有528名疑似与帮派有联系的人被处以私刑，今年又有59人被武装团伙处以私刑。

报告还强调了性暴力与帮派招募和虐待儿童的情况。这些儿童包括男孩和女孩，他们因害怕被报复而无法脱离帮派。

另一方面，虽然国际社会为组织暴力对海地实施了武器禁运，但报告指出，海地的边境仍漏洞百出，现在依然有武器源源不断地涌入该国。特克呼吁加强国家和国际管制，更有效地执行海地武器禁运措施。