美发布政府机构AI新规 要求保障公众权利和安全

美国政府发布新规，要求使用人工智能的联邦机构采取具体保障措施，以保护美国人的权利和安全。

路透社报道，白宫管理和预算办公室星期四（3月28日）向联邦机构发出指令，要求它们检测、评估和测试人工智能（AI）对公众的影响、降低歧视的风险，并提高政府使用人工智能的透明度。规定还要求，各机构必须进行风险评估，同时制定运营和治理指标。

另据美国广播公司（ABC）报道，美国副总统哈里斯在新规宣布前告诉记者：“如今我们将要求，当政府机构使用人工智能工具时，它们必须证明这些工具不会危及美国人民的权利和安全。”

总统拜登去年10月签署了一项行政命令，援引《国防生产法》，要求对美国国家安全、经济、公众健康或安全构成风险的人工智能系统的开发者，在公开发布前与美国政府分享安全测试结果。星期四宣布的新规定，是这项行政命令的一部分。

按照新规，截至12月1日，每个联邦政府机构都必须制定一套具体的保障措施，用以指导一切涉及人工智能工具的工作。

新的保障措施将确保航空旅客可以选择不接受运输安全管理局的面部识别，而不会耽误安检。当人工智能用于联邦医疗保健以支持诊断决策时，人类必须监督“验证工具结果的过程”。

另据哈里斯举例说：“如果退伍军人管理局想在退伍军人医院使用人工智能来帮助医生的诊断，就必须先证明人工智能不会生成具种族或性别偏见的诊断。”

根据白宫公告，无法按要求实施保障措施的联邦机构“必须停止使用人工智能系统，除非机构领导层能说明为何使用人工智能会增加整体安全或权利的风险，或者会对关键机构的运作造成不可接受的阻碍”。

哈里斯还说，根据新规，联邦机构必须聘请一名首席人工智能官，该官员必须具备经验、专业知识和权力，从而监督该机构使用的所有人工智能技术。

白宫计划聘用100名人工智能专业人员，以促进人工智能的安全使用，并要求联邦机构在60天内指定首席人工智能官。

此外，政府机构须公布人工智能使用案例清单，报告人工智能使用指标，并在不构成风险的情况下，发布政府拥有的人工智能代码、模型和数据。