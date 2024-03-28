乌经济去年增长5.3% 连续三季度实现增长

乌克兰官方数据显示，由于重新夺回了黑海出口走廊的控制权，并且在俄罗斯袭击持续的情况下获得了农业丰收，乌克兰经济去年增长了5.3%。

彭博社报道，乌克兰国家统计局星期四（3月28日）公布的初步数据显示，乌克兰经济在去年10月至12月期间增长了4.7%，这是连续第三个季度实现增长。俄乌开战的2022年，乌克兰经济萎缩了近30%。

战争期间，俄罗斯的袭击破坏了乌克兰的电网、港口、铁路和能源设施，但随着农产品出口的恢复，以及国内企业适应新的需求，乌克兰经济已经恢复了一定程度的增长。

国际货币基金组织（IMF）上周在一份报告中说：“乌克兰经济在2023年继续表现出显著的韧性。然而，2024年逆风再次出现。由于持续战争的不确定性，以及供应限制变得更具约束力，预计乌克兰经济增长将放缓3%至4%。”

尽管乌克兰得以保持一定的经济增长，但挑战依然存在。农业方面，邻国波兰带头要求阻止乌克兰的部分粮食销往欧盟，以保护本国农民的利益。

与此同时，乌克兰的盟友已经对援乌一事渐显疲惫，并且彼此之间存在分歧。美国和欧盟对外援助的延迟正在考验乌克兰的自卫能力和预算资金，而乌军队还在努力维持人力，从而继续抵抗俄军攻势；企业雇主则面临着日益严重的劳动力短缺问题。