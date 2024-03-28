荷兰斥资25亿欧元挽留阿斯麦 拟改善其总部地区

荷兰政府宣布斥资25亿欧元改善埃因霍温地区，从而确保该国最大的公司、半导体设备制造商阿斯麦不会将业务迁出荷兰。

路透社报道，荷兰经济部长阿德里安森斯（Micky Adriaansens）星期四（3月28日）向记者证实这一数字。荷兰《电讯报》（De Telegraaf）月初曾引述匿名知情人士报道，阿斯麦（ASML）已经向将要卸任的首相吕特提交了多项请求，该公司正在考虑到境外进行扩张。

当时的报道称，荷兰政府成立了一个名为“贝多芬”（Beethoven）的特别工作组，来解决阿斯麦对技术工人供应、环境法规和电力供应的担忧。阿德里安森斯称，政府斥资25亿欧元（约36亿4400万新元）的举措是贝多芬计划的一部分，这笔资金将用于改善阿斯麦总部所在地埃因霍温（Eindhoven）的住房、教育、交通和电网。

荷兰内阁在一份声明中说，在企业纷纷表示苦恼之后，内阁也打算采取一些措施来减轻企业的纳税负担。具体措施尚不明确。

声明说：“在采取这些措施时，荷兰内阁假定阿斯麦将继续投资，并将其法定、财务和实际总部留在荷兰。”

阿斯麦制造用以生产尖端晶片的必要设备，它不仅是荷兰最大的企业，也是欧洲最大的科技公司。阿斯麦首席执行官温宁克（Peter Wennink）3月公开抱怨荷兰政府的政策，包括计划终止对技术移民的减税政策，这将使该公司更难雇佣到重要员工。这些批评惊动了荷兰政府。

阿斯麦还表明，政府一直未能适当投资以改善埃因霍温技术中心的基础设施，包括高速公路、住房和电网等多个方面。