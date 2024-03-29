FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产

美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元（约148亿新元）资产。

路透社报道，FTX联合创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元，用于在他创立的对冲基金Alameda Research进行高风险押注和支付个人开支。

纽约法官卡普兰（Lewis Kaplan）星期四（3月28日）在曼哈顿联邦地区法院，驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由，指他在庭审证词中撒谎，并随即宣布判决。

卡普兰还下令没收弗里德110亿美元资产，并授权政府用扣押他的资产以偿还受害者。FTX的股权投资者损失了17亿美元，Alameda Research对冲基金的贷方损失了13亿美元。

陪审团于去年11月2日裁定，32岁的弗里德七项刑事罪名，包括诈欺与共谋等罪名全部成立。检察官称FTX案是美国历史上最大的金融欺诈案之一。

卡普兰在宣布量刑时说，弗里德没有表现出悔意。

卡普兰说：“他知道这是犯罪行为。他后悔的是，他对于自己的罪行可能被揭发做了一个十分糟糕的赌注。但他不会承认自己犯了法，因为是他的权利。”

弗里德的母亲芭芭拉（左）和父亲亚伦（右），在曼哈顿联邦法院宣布判决后离开法院。他的父母都是斯坦福大学的法学教授。（彭博社）

身穿米色短袖监狱T恤的弗里德，在庭上向法官承认FTX客户蒙受了损失，并向他的前FTX同事道歉，但他没有承认自己有刑事不当行为。弗里德誓言要对定罪裁决和判刑提出上诉。

检察官原本寻求判弗里德入狱40年至50年

联邦检察官原本寻求判处弗里德入狱40年至50年。

彭博社认为，曼哈顿联邦法院的判决是一个公平的结果，虽然不符检察官要求的五十年徒刑，但星期四的判决对于传统金融业以及去中心化分支金融领域的潜在欺诈者来说，具有明显的威慑作用。