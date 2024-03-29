国际法院命以色列立即停止加沙饥荒

世界法院命令以色列采取一切必要和有效的行动，确保加沙地带的巴勒斯坦人获得基本的粮食供应并制止饥荒蔓延。

但控制加沙地带的哈马斯说，以色列必须停火才能结束加沙地带的人道危机。

路透社报道，位于荷兰海牙的联合国国际法院星期四（3月28日）对南非指控以色列在加沙地带违反种族灭绝诉讼，做出一致裁决。

南非3月6日敦促国际法院采取新措施，以尽快结束因以色列涉嫌继续违反《防止及惩治灭绝种族罪公约》，导致加沙地带出现的大范围饥饿现象。

在国际法院发出命令之际，以色列军队和哈马斯正在加沙地带最大的希法医院附近近距离交火，哈马斯武装派系和“伊斯兰圣战组织”（Islamic Jihad）说，他们用火箭炮和迫击炮袭击了以色列士兵和坦克。

另据巴勒斯坦电视台报道，以色列军队当天密集轰炸了加沙地带南部和北部多个地区，造成至少21人死亡。

国际法院说，加沙地带平民面临日益恶化的状况。国际法院法官小组在命令状中说：“国际法院认为加沙地带的巴勒斯坦人现在面临的已不仅是饥荒的风险……，而是饥荒已在发生。”

哈马斯高级官员纳伊姆说，国际法院的裁决做得还不够，必须命令以色列终止军事进攻以结束平民的苦难。

纳伊姆对路透社说：“我们欢迎任何旨在结束加沙地带战争的新措施，特别是针对加沙北部的人道悲剧提出新的要求，但我们希望（国际）法院下令停火，作为解决加沙平民所有苦难的最终方案。”

联合国安理会3月26日通过一项决议，要求立即在加沙地带停火并无条件释放所有人质。美国在26日的表决中投弃权票，并未动用否决权，使安理会得以14票赞成、一票弃权的投票结果通过决议。