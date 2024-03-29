美为重建巴尔的摩大桥迅速提供6000万美元

美国政府向马里兰州提供6000万美元（约8100万新元）联邦紧急拨款，以重建倒塌的巴尔的摩弗朗西斯·斯科特基大桥。这是美国政府为此类灾难最快速发放紧急资金的一次。

路透社报道，马里兰州州长摩尔星期四（3月28日）向美国政府要求提供6000万美元重建资金，交通运输部属下联邦公路管理局在几个小时内批准了请求。

审批此类拨款通常需要数天时间，但总统拜登26日告诉记者，他已指示联邦政府“卯足全力”迅速重建巴尔的摩大桥。

交通部28日发表声明说：“这笔拨款是作为重建大桥初始费用的首付，随着工程的展开，我们还会提供额外的紧急资金。”

美国区域社会核算矩阵数据提供商IMPLAN说，巴尔的摩大桥的重建费用初步估计为6亿美元，这笔费用料将由联邦政府支付。

但《国会山报》引述一熟悉相关讨论的消息人士称，联邦官员告诉马里兰州立法者，重建大桥的成本可能会上升到至少20亿美元。

交通部承诺在收到“快速释放资金”请求后将迅速行动，但国会立法者仍须为重建大桥提供资金支持。

3月26日凌晨，位于巴尔的摩的弗朗西斯·斯科特基大桥遭悬挂新加坡国旗的集装箱船Dali号撞击后坍塌，至今找到两名遇难者遗体，另有四名失踪者推定已死亡。声纳图像显示还有车辆被困在河中的桥梁残骸内，基于安全考量，当局必须先拆除坍塌的桥梁结构，才能派蛙人打捞其他遇难者遗体。

新加坡海事及港务管理局向美国当局表明愿意支援调查工作，新加坡交通安全调查局和海事局的调查人员已前往巴尔的摩。