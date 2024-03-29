达美女乘客称不穿胸罩“被骂” 遭恐吓要赶下机

一名女士声称自己因没有穿胸罩搭乘达美航空公司飞机，不仅“被骂”，还被恐吓说要把她赶下机。

法新社报道，声称被骂的阿奇博尔德（Lisa Archbold）是一名电台主持人，事发当天，她从保守的犹他州盐湖城飞往以自由主义著称的旧金山。

阿奇博尔德星期四（3月28日）在洛杉矶告诉记者，这起事件发生在1月，事发时她穿宽松牛仔裤和宽松白色T衫，没有穿胸罩。登机口的一名达美航空女员工一度把她带离机舱，并要求她遮盖身体，尽管她身穿的衣服看不到她的胸部。

38岁的阿奇博尔德说：“感觉我好像犯了通奸罪。”

她指那名达美航空女工作人员在机舱外骂她。她说自己被当众羞辱，只因为她的穿着不符合所谓的女性应有的形象。

阿奇博尔德说，达美航空女员工说她的穿着“暴露”，而且“冒犯他人”，还说达美航空政策不允许这种穿着的乘客搭他们的飞机。但如果她在T衫外加一件夹克，她就可以重新登机。

要求见航空总裁 讨论歧视政策

阿奇博尔德的律师奥尔雷德已致信达美航空，要求与达美航空总裁会面，讨论达美航空的歧视性政策。

奥尔雷德说：“男乘客无须在他们的T衫外面加多一件衬衫或夹克。他们要登机或待在机舱里也不需要穿胸罩，当然也不应要求女乘客一定得穿胸罩。”

奥尔雷德还说：“据我了解，塔利班并不是达美航空的老板。”

奥尔雷德说，美国联邦政府允许航空公司以安全或安保风险为由把乘客带下飞机，但阿奇博尔德的情况显然并非如此。

奥尔雷德说：“她的乳房和任何女性的乳房都没有试图挟持飞机，这种事情从未发生过。乳房不是战争武器，女性或女孩拥有乳房并不是罪。”

达美航空：已道歉

奥尔雷德说，阿奇博尔德目前没有提起诉讼的计划，她和阿奇博尔德只想要与达美航空总裁会面，以确保他们修改政策。

达美航空发言人受询时说：“今年早些时候，达美航空代表已联系这名乘客，并向她道歉。”