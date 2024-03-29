马克龙：邀普京出席G20峰会 须获所有成员国同意

法国总统马克龙表明，在俄罗斯总统普京受邀参加11月在巴西举行的二十国集团（G20）峰会之前，G20成员国必须对此达成一致。

法新社报道，马克龙星期四（3月28日）在巴西利亚与巴西总统卢拉一起出席联合新闻发布会时说，巴西要邀请普京与会，“必须得到G20另外19个成员国的同意，这将是巴西外交部的工作。”

巴西是本年度G20轮值主席国。

马克龙28日到巴西利亚访问，与卢拉一起出席联合新闻发布会。（彭博社）

马克龙说，与普京进行会议“是有帮助，而且必须进行”，不过他也警告，G20成员国在这一问题上的分歧，可能会导致邀请俄罗斯的计划泡汤。

巴西对美国主导的孤立与惩罚俄罗斯的政策持反对立场，辩称乌克兰总统泽连斯基和西方国家必须为俄乌战争负起一部分责任。

为避免被捕 普京去年缺席G20峰会

为避免政治责难和因国际刑事法院（ICC）的逮捕令被捕，普京去年没有出席在印度新德里举行的G20峰会。

卢拉去年9月说，如果普京到里约热内卢出席G20峰会，他“绝对不会”被捕。卢拉过后改变了说法，称普京最终会不会被捕将由司法系统决定，而不是由巴西政府决定。

位于荷兰海牙的国际刑事法院去年3月17日以战争罪为由，对普京发出逮捕令。它是根据《罗马规约》（Rome Statute）向普京发出逮捕令。全球123个国际刑事法院成员国即日起，只要普京出现在境内就必须将他逮捕。但这些国家是否会执行还是个疑问。

国际刑事法院主要对犯有灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人进行起诉和审判。

俄罗斯一再否认在乌克兰犯下暴行的指控。