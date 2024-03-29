菲国防部：绝不向中国屈服让步

菲律宾国防部说，菲律宾无意在南中国海寻衅滋事，但也不会屈尊纡贵，在与中国的争端中决不会隐忍、屈服或让步。

路透社报道，这是菲律宾回应中国在争议水域的行动所做的最新一次强硬表态。

菲律宾国防部星期五（3月29日）说，中国最近发布的一系列声明，显示他们在南中国海的“非法和不文明活动”，与世界上其他国家背道而驰。

声明说：“这也表明中国政府无法进行公开、透明和合法的谈判，总是以一种高高在上的态度俯视外界，行不通就以恐吓手段吓唬较小的国家。”

中菲两国上周末在南中国海再次发生摩擦。中国国防部28日发表声明说：“菲方挑衅滋事是近期南中国海问题升温的直接原因。”声明指“菲方依仗外部势力的支持……频频在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。”

中国国防部表明，中方始终致力于通过对话协商，同有关方面妥善管控海上分歧，同时坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。

菲律宾总统小马可斯则说，菲律宾将对中国海岸警卫队和海上民兵在南中国海实施的“非法、胁迫性、侵略性和危险的袭击行为”，采取适度且合理的反制措施。

小马可斯28日在脸书发文说：“接下来几周，面对中国海警和海上民兵公开、有增无减、非法、胁迫性、侵略性和危险的攻击行为，（菲律宾）相关政府机构和部门将实施相应、审慎且合理的一揽子应对和反制措施。”