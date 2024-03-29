加拿大学校为社媒成瘾 起诉Meta字节跳动等社媒巨头

加拿大数个大城市的学校向社交媒体巨头，包括脸书母公司Meta、TikTok母公司字节跳动和Snapchat母公司Snap采取法律行动，指控这些社交媒体平台危害儿童的心理健康和学习。

彭博社报道，多伦多、渥太华和皮尔区（Peel Region）的学区，分别向Meta、字节跳动和Snap提起诉讼，并寻求总计约45亿加元（约44亿8100万新元）的赔偿。

诉讼称，这些社媒公司蓄意向儿童宣传可造成强迫行为的产品，这导致课堂陷入混乱，也让儿童更容易沦为性虐待和性剥削的受害者。

学生睡眠不足 部分原因是沉迷于社媒

加拿大学区董事会的数据显示，安大略省约半数学生睡眠不足，部分原因是他们沉迷于社媒平台，他们也面临心理困扰和过于注重外表等问题。这迫使学校必须花费数百万美元聘请社工、青少年辅导员和其他工作人员为学生提供支持。

多伦多学区董事会在向安大略省高等法院提交的诉状中说：“社交媒体的普遍使用正在造成前所未有的青少年心理健康危机。”

多伦多学区指社交媒体公司“充分利用他们掌握的知识，即正在发育的儿童大脑特别容易受到社交媒体产品的操纵”。

另外数百个美国学区也提出类似诉讼，要求社交媒体公司为对社媒平台成瘾问题承担费用。

Meta没有回复针对加拿大诉讼的置评请求。

TikTok：已采取保障措施

TikTok一名发言人说，TikTok采取了保障措施，包括允许家长限制孩子使用TikTok时间的功能。

Snap发言人约翰逊说，Snapchat平台的运作方式与一些其他平台不同，她说：“Snapchat一打开就是相机，不是信息流，而且没有点赞或留言。”

约翰逊在电邮中说：“虽然我们总会有更多工作得做，但我们对于Snapchat发挥的作用感觉很棒，因为它可以帮助好朋友保持联系，带给大家快乐，并为应对青春期的诸多挑战做好准备。”