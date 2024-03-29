以军空袭叙利亚阿勒颇致38死 包括真主党战士

叙利亚北部阿勒颇省遭以色列恐袭和恐怖组织无人机袭击，造成多名平民和军人死伤，死者包括黎巴嫩真主党和叙利亚士兵。

新华社报道，叙利亚军方星期五（3月29日）发声明说，当天凌晨，以色列对阿勒颇（Aleppo）农村地区多地发动空袭。同时，恐怖组织从伊德利卜省（Idlib）和阿勒颇省西部农村地区，向阿勒颇市及周边地区发动无人机袭击。

另据路透社引述安全消息人士报道，以色列星期五凌晨对阿勒颇的空袭造成38人死亡，其中包括五名黎巴嫩真主党成员；这是以色列对伊朗在叙利亚盟友的打击行动中，迄今为止伤亡最惨重的一次。

总部设在英国的叙利亚人权观察组织（SOHR）则报告称，以色列对阿勒颇的空袭造成至少42人死亡，其中六人是黎巴嫩真主党战士，还有36名叙利亚士兵；袭击目标是真主党使用的武器库。

以色列多年来多次袭击叙利亚阿勒颇和首都大马士革两地的国际机场，以阻止武器流向伊朗在该地区的盟友。去年10月7日以哈冲突爆发后，这些袭击更为致命，并促使伊朗从叙利亚撤出了一些高级军官。

一名安全消息人士告诉路透社，五名死亡的黎巴嫩真主党成员中，有一人是当地的战地指挥官，其兄弟在11月以色列对黎巴嫩南部的袭击中丧生。

本轮以哈冲突期间，以色列和真主党一直在黎巴嫩南部边境交火，已造成270多名真主党战士和包括医护人员和记者在内的50多名平民死亡。以色列北部则有约十几名以军士兵和数名平民死亡。