乌军总司令：军队所需动员人数将少于预期

乌克兰军方最高将领说，乌军须要动员的人数将少于最初的预期。俄军目前的前线兵力是乌军的六倍，为保守阵地，乌军希望盟友给予更多防空支持。，

乌克兰总统泽连斯基去年12月说，由于俄罗斯加强了对1000公里前线的进攻，乌军建议再动员多达50万乌克兰人入伍，以抵抗俄军攻势。

综合路透社和法新社报道，乌军总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）星期五（3月29日）接受乌媒采访时说，经过对资源的审查，这一预期数字已大幅削减，但他没有透露新的预期动员数量。他告诉乌克兰国家通讯社（Ukrinform，简称乌通社）：“我们希望有足够的人力能够保卫祖国。我说的不仅是已动员的人，还包括志愿军战士。”

瑟尔斯基还在访谈中指出，俄罗斯在前线的兵力是乌克兰部队的六倍，造成了乌军部队和阵地的损失。

“几天前，敌人在弹药发射方面的优势约为六比一……乌克兰国防军现在正沿着整个广阔的前线执行任务，而武器弹药却很少，甚至没有。”

乌克兰的动员工作因热情减退、征兵办公室腐败和滥用职权等报道而进展艰难，议会目前正在审议允许征召更多军人的新动员法案。

瑟尔斯基表明，战斗支援角色在乌军的防御努力中同样重要。“我们被迫对俄罗斯侵略者发动的战争是一场消耗战，一场后勤战。因此，不能低估后方部队战斗力的重要性。”

他也说，随着俄罗斯不断发动进攻，乌军几乎在所有存在威胁的地区都在部署强大的防线。

2月中旬，俄军夺下乌东城市阿夫迪夫卡，乌军从当地撤退。在之前数月的战斗中，乌克兰守军的武器和人数均处于劣势。瑟尔斯基对乌通社说，如果乌克兰能从西方伙伴那里获得更多弹药和防空能力，乌军部队肯定会守住阵地。