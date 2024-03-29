意大利出生率连续15年下滑 去年降至历史新低

意大利国家统计局（ISTAT）星期五（3月29日）说，2023年，意大利出生率连续第15年下降，创历史新低。

意大利人口持续萎缩，已经被视为国家紧急状况。历届政府都将应对出生率下降作为优先事项，但至今未能阻止这一趋势。

路透社报道，意大利去年的出生人数为37万9000人，比2022年下降了3.6%，与2008年相比则锐减了34.2%，而2008年是意大利出生人口增加的最后一年，也是意大利自1861年统一以来出生人数最少的一年。

同时，意大利生育率也从2022年的每名妇女生育1.24个孩子降至1.2个孩子，远低于稳定人口所需的2.1标准。

另一方面，意大利去年登记的死亡人数约为66万1000人，较前三年有所下降——这段时期的死亡率因冠病疫情而出现上升。国家统计局说，去年意大利人口的预期寿命也增长至83.1岁，比2022年增加了六个月。

虽然2023年意大利死亡人数比出生人数多了约28万2000人，但由于更多外国移民的涌入，以及意大利境外移民的回归，该国总人口仅减少了7000人，为5899万人。

自2014年以来，意大利的总人口连年下降，至今已累计减少了136万多人，相当于该国第二大城市米兰的人口。国家统计局去年9月称，在未来25年内，意大利可能会减少近10%的居民；根据基准情景，到2050年，意大利人口将缩减至5440万。

此外，意大利人口的老龄化也较为严重。国家统计局星期五公布的数字显示，几乎四分之一的居民年龄都在65岁以上，80岁以上人口甚至首次超过了10岁以下人口；百岁老人数量也创下新高，多达2万2500人。