以总理批准代表团参加新一轮停火谈判

以色列总理内坦亚胡已批准以方代表团，在卡塔尔和埃及参加新一轮加沙停火谈判。

综合法新社和《以色列时报》报道，内坦亚胡办公室星期五（3月29日）声明，内坦亚胡与国家情报机构（Mossad，摩萨德）领导巴尼亚（David Barnea），以及国家安全总局（Shin Bet，辛贝特）局长巴尔（Ronen Bar）通话，并告诉他们，在即将于开罗和多哈举行的停火谈判中，他们将有操作空间。

以色列将派遣上述两个机构的官员前往开罗参加谈判，但预计巴尼亚和巴尔不会出席，他们可能会参加稍后在多哈展开的谈判。

巴尼耶本周早些时候从多哈飞回了以色列，不过摩萨德的一个中层小组一直留在多哈。

自联合国安理会星期一（25日）通过了要求以哈“立即停火”的决议以来，以色列和哈马斯就未能达成协议相互指责。调解方卡塔尔星期二称谈判还在继续，但以哈双方和调解人此后就很少提供信息。

去年10月7日，哈马斯突袭以色列，造成约1160人死亡，并掳走约200多名人质，后来在11月底为期一周的停火期间释放了数十名人质。

以色列在过去五个多月里对哈马斯控制的加沙地带展开猛烈的报复性袭击，据当地卫生部门通报，以军的攻势已造成加沙3万2623人死亡，其中大部分是妇女儿童。

据报道，以色列方面认为，加沙仍有约130名人质，其中33人推定死亡，包括八名士兵和25名平民。