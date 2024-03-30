鲍威尔重申无须急于降息 PCE数据符合预期

美国联邦储备局主席鲍威尔重申美联储不急于降息，因为决策者在等待更多显示通胀得到遏制的证据。

彭博社报道，鲍威尔星期五（3月29日）出席旧金山联储活动时说：“美国经济正在以如此稳健的速度增长，劳动力市场仍然非常非常强劲，这让我们有机会对通胀下行更有信心之后，再采取降息这一重要举措。”

他说，当天早些时候发布的最新通胀数据“与我们的预期基本一致”，但在官员们确信通胀率迈向2%的目标之前，不宜降息。

投资者现在押注美联储6月将首次降息。

花旗集团经济师克拉克说：“总体信息确实没有太大变化，2月份通胀数据似乎符合他们的预期，而且也与他们会接受的更多数据相符。”

她说：“我们现在的状态是，只要再多一点的信心，多几个月的数据，他们仍然愿意在年中降息。”

星期五公布的政府数据显示，美联储青睐的基本通胀指标上月降温，而家庭支出反弹。

1月份上涨0.5%之后，核心个人消费支出（PCE）价格指数2月份环比上涨0.3%，创下一年来最大的连续涨幅。该指标同比涨2.8%，仍高于美联储2%的目标水平。

鲍威尔谈到这些数据时说，“很高兴看到一些数据符合预期”，他也说最新数据不如决策者去年所看到的那么好。官员们预计通胀率会继续下降，下降过程有时崎岖不平。

鲍威尔在美联储上次政策会议后也发表类似讲话。美联储官员上次会议将短期利率维持在逾20年高点，预计2024年三次降息的官员数量略占上风。

鲍威尔星期五说，他认为目前经济衰退的可能性不高。不过，他重申，劳动力市场意外走弱可能需要美联储官员采取政策响应。