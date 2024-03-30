涉嫌提供武器给以色列男子 马国警方逮捕三名嫌犯

马来西亚警方逮捕了三名嫌犯，他们涉嫌提供武器等给早前落网的以色列男子。

综合路透社和《中国报》报道，马国全国警察总长拉扎鲁丁星期六（3月30日）透露，被捕的三名马来西亚人，是涉嫌提供枪械的一对夫妻（42岁和40岁）和一名涉嫌充当司机的男子。

他还说，警方从这对夫妻的车中搜出一把手枪。这三人星期五（29日）被捕后，将被拘留七天协助调查。

马国警方星期三（27日）在吉隆坡逮捕一名36岁的以色列男子，并从他住的酒店房间起获六支枪械及数百枚子弹。警方不排除这名男子是以色列特工，因此进入高度警戒状态。

警方在嫌犯的背包和房间里起获六支枪械，包括西格绍尔（Sig Sauer）手枪、两把格洛克（Glock）半自动手枪以及Smith & Wesson手枪，其中三支枪已装满子弹。警方也搜出200枚子弹。

警方的初步调查显示，这名男子3月12日自阿联酋机场飞抵吉隆坡国际机场。当局指，这名以色列男子相信是使用伪造的法国护照入境，在调查期间对方才交出以色列护照。

嫌犯抵达马国后，利用加密货币购买枪械，并称他持械的目的是为了杀害一名卷入家庭纠纷的同乡。

不过，拉扎鲁丁说：“警方不完全相信这个说辞，因为当局怀疑可能有其他的动机。”

马国副警察总长阿育甘则告诉英文《新海峡时报》，他以“很强硬”来形容嫌犯的性格，警方目前仍在对他进行盘问。

警方已加强对国家元首、首相和其他重要人物的安全保护。调查工作仍在进行中。