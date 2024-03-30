载第二批海运粮食往加沙 运输船由塞浦路斯启航

运往加沙地带的第二批近4​​00吨的粮食星期六（3月30日）离开塞浦路斯拉纳卡港（Larnaca），这距离上一批物资通过海路运往加沙已过两个多星期。

援助物资将通过一艘货船和一艘救助船拖曳的平台运往加沙。这是第二次通过塞浦路斯运送援助物资，塞浦路斯当局与以色列合作，在塞浦路斯辟了一条海上通道，以方便经过审核的物资直接运往加沙。

路透社报道，美国慈善机构世界中央厨房 (WCK) 与西班牙慈善机构“展臂”（Open Arms）安排了此次任务，资金主要来自阿拉伯联合国酋长国，并得到塞浦路斯的支持。

在3月初的第一次运输任务中，它在没有任何港口设施的加沙建造了一个临时码头，以便卸下近200吨食品。星期六的物资遣包括两台叉车和一台起重机，以用在未来的海上运输。

另外，美国计划在加沙建造一个浮动码头以接收援助。塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）星期五晚间说，预计完工日期为5月1日，但可能会在4月15日左右准备就绪。

法新社引述塞浦路斯通讯社的报道说，运输船队需要大约65小时才能抵达加沙。

世界中央厨房说，这批物资包含大米、面食、面粉、豆类、罐装蔬菜、蛋白质食品，以及阿联酋提供的一批枣子。

联合国警告加沙地带北部饥荒迫在眉睫，那里有30万人因战火受困。到7月，加沙230万人口中一半以上可能面临饥荒。