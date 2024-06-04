以色列确认多四名人质死亡 包括一名英以双国籍者

以色列军方确认，去年10月7日被哈马斯掳走的人质中又有四人死亡。

英国广播公司（BBC）报道，以色列军方星期一（6月3日）发表声明说，这四人在以色列对加沙地带南部汗尤尼斯的军事行动中丧命，他们的遗体至今仍被武装分子扣留。

四名遇害者都是男性，分别是51岁、持英国-以色列双国籍的纳达夫·波普尔韦尔（Nadav Popplewell）、79岁的查姆·佩里（Chaim Peri）、80岁的约拉姆·梅茨格（Yoram Metzger）和85岁的阿米拉姆·库珀（Amiram Cooper）。

四名人质都是在加沙地带附近的以色列集体社区（kibbutzes）被哈马斯带走。哈马斯曾在去年12月发布一段佩里、梅茨格和库珀的视频。

以色列国防军发言人哈加里说，他们根据最近几周收集的情报得出的评估是，四名人质在以军袭击汗尤尼斯地区的哈马斯武装分子时被打死。他并没有提供更多细节。

哈马斯上月声称波普尔韦尔在以色列4月的袭击中死亡。英国外交部表示正在调查，尚未确认他的死讯。英国外交部长卡梅伦则在社媒平台X帖文，称听到波普尔韦尔的死讯令他“深感悲痛”，并向波普尔韦尔的亲人表达慰问。

人质家属通过人质和失踪家属论坛发表声明说，“每一个领导人都应该对四名人质的死亡进行深刻的反省”。

