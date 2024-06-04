内坦亚胡到美国会联席会议演说 以方说日期未定

以色列总理内坦亚胡办公室和国会消息人士说，内坦亚胡到美国国会联席会议演说的日期还没有确定。

路透社报道，美国政治新闻网站Punchbowl News的一名记者在社媒平台X星期一（6月3日）说，内坦亚胡将在6月13日到美国国会联席会议演说，但未透露消息来源。Politico和彭博社之后引述未具名消息人士的话，报道了相同的日期。

内坦亚胡办公室随后发表声明说，内坦亚胡到美国国会演说的日期“还没敲定”，并强调不会是6月13日，因为那天是一个犹太节日。

如果美国媒体报道的日期属实，那将会与美国总统拜登到意大利普利亚（Puglia）出席七国集团（G7）领导人峰会的日期撞期。

G7峰会将在6月13日至15日举行。

拜登和内坦亚胡因为加沙问题而关系日益矛盾。美国一直是以色列的坚定盟友，以哈冲突爆发后，美国已向以色列提供了数十亿美元的军事援助。

拜登正在竞选连任，但他在以哈冲突中对以色列的支持已经成为他的政治负担，左翼年轻民主党人对此尤为不满。

美国总统选举投票日为今年11月5日。

外国领导人受邀到美国国会联席会议演说是一项罕有的荣誉，通常只有美国最亲密的盟友或世界重要人物才享有这项荣誉。内坦亚胡已到美国国会联席会议发表过三次演说，最近一次是在2015年。