联合国20多名专家呼吁所有国家承认巴勒斯坦国

联合国20多名专家星期一（6月3日）在瑞士日内瓦发表联合声明，呼吁所有国家承认巴勒斯坦国。

新华社报道，3日呼吁所有国家承认巴勒斯坦国的联合国专家，包括联合国国际秩序问题独立专家卡特鲁加洛斯、1967年以来被占领的巴勒斯坦领土人权状况特别报告员阿尔巴内塞和健康权特别报告员莫福肯在内的20余名联合国专家在联合声明中表示，已有超过140个联合国会员国承认巴勒斯坦国，所有国家都“必须效仿”这一做法。

这些专家认为，巴勒斯坦必须能够享有充分的自决权，包括生存的能力、决定自身命运的能力和作为一个安全有保障的民族自由发展的能力。

这些专家说，承认巴勒斯坦国是巴勒斯坦和整个中东地区实现持久和平的先决条件。他们呼吁立即在加沙地带宣布停火，并且不再对加沙地带南部城市拉法进行“军事入侵”。

多年来，巴勒斯坦建国进程受阻，但巴勒斯坦作为一个国家已得到广泛承认。

今年5月28日，挪威、西班牙和爱尔兰三国政府分别宣布正式承认巴勒斯坦国。巴巴多斯、牙买加、特立尼达和多巴哥、巴哈马等国也在此之前纷纷宣布承认巴勒斯坦国。

今年5月10日，第十次联合国大会紧急特别会议以143票赞成、九票反对、25票弃权的表决结果通过决议，认定巴勒斯坦国符合《联合国宪章》规定的联合国会员国资格，应被接纳为联合国会员国。