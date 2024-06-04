马国移民局：振林山关卡QR码通关测试顺利

马来西亚移民局宣布，柔佛振林山关卡上星期六（6月1日）正式测试QR码通关系统后，至今已有超过1万3000民众以新系统通关。新山关卡原本也准备同日展开测试，但却因技术问题而展延。

移民局总监罗斯林星期二（4日）发文告指出，马国民众积极支持政府的这项测试计划。至今共有11万7000用户下载相关应用，其中1万3846名用户已经使用QR码通关。

罗斯林说，政府上星期六开始在柔佛南部两个陆路关卡测试QR码通关系统，为期三个月。测试地点包括新山关卡的巴士乘客通道，以及振林山关卡的巴士乘客及电单车通道。这三个月的测试仅限马国公民参与。

关于新山关卡巴士通道并未如期在上星期六展开测试，罗斯林指出，当局正在新山关卡的巴士乘客通道进行最后阶段的准备工作，以确保测试工作能顺利进行。

这次测试的QR码是通过MyTrip应用生成。MyTrip是附属在马国卫生部冠病防疫应用MySejahtera内的其中一项功能。马国许多民众在冠病疫情大幅改善后都删除了MySejahtera，一些民众如今为参与上述QR码通关系统的测试而重新下载该应用。

根据规划，QR码通关系统的第一阶段将让新山关卡的巴士乘客，以及振林山关卡的巴士乘客通道及电单车自动通关通道测试。

如果一切顺利，当局将在第二阶段将让私人车辆通关者使用，第三阶段则让新加坡公民使用，第四阶段才开放给新加坡以外的其他国家公民使用。当局尚未公布这些阶段的实施时间或其他细节。