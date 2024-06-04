周二美市盘前走低 重点谈晶片制造商英特尔在Computex贸易展的宣布

星期二（6月4日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月4日）走低。市场投资者正在权衡美国经济健康状况与美联储将在第四季度降息的可能性。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低24.10点或0.46％，报5259.30点；纳斯达克100指数期货下跌84.90点或0.46％，报18516.40点；道琼斯指数期货也跌了165.20点，报38405.80点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期一）的波动交易中小幅走高。隔夜发布的制造业数据疲软，以及纽约证券交易所的短暂技术性故障，导致数十只股票暂停交易，影响了股市的整体交易气氛。

标准与普尔500指数隔夜微升5.89点，闭市报5283.40点。重量级的道琼斯指数则跌115.29点，闭市报38571.03点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.35％或64.65点，以18601.30点收市。

美国股市隔夜的交易继续保持活跃，交易所的总成交量有115亿股，但比过去20天的126亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

科技巨头Alphabet旗下的谷歌将解雇云端部门的至少100名员工。根据隔夜传出来的内部信件，销售、运营和工程、咨询和“进入市场”战略等职位将被削减。Alphabet股价在今晚盘前退低0.39％，截稿时报172.50美元。

另一科技巨头微软（Microsoft）隔夜也宣布裁员消息。微软将解雇部分从事“混合现实”（Mixed Reality）的员工。微软股价在今晚盘前下跌0.37％，截稿时报411.99美元。

中国乘用车协会星期一公布的数据显示，今年5月份特斯拉（Tesla）在中国生产的电动车，销量同比下降了6.6％至7万2573辆，是特斯拉连续第二个月份销量同比下滑。在4月份，特斯拉的中国生产电动车销量减少18％。自3月份以来，特斯拉已将它上海工厂的Model Y产量削减了两位数百分比，以解决中国市场对它最畅销但老化车型需求疲软的问题。特斯拉股价在今晚盘前下跌0.08％，截稿时报176.15美元。

星期二下文我们来看看晶片制造商英特尔（Intel Corporation）在台湾的Computex贸易展的晶片发布。今晚盘前该股起1.42％，截稿时报30.72美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站（GameStop）、AMC Entertainment、英伟达（Nvidia）、英特尔和特斯拉。截稿时，除了英特尔股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

英特尔的首席执行官基辛格（Pat Gelsinger）在台湾的Computex贸易展上发布了一系列有关于公司晶片的信息，其中就包括了名为Lunar Lake的工智能晶个人电脑人片的新技术细节。（彭博社）

英特尔（Intel Corporation）



（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

晶片制造商英特尔的首席执行官基辛格（Pat Gelsinger）在台湾的Computex贸易展上发布了一系列有关于公司晶片的信息，其中就包括了名为Lunar Lake的人工智能个人电脑晶片的新技术细节。这个晶片预计会在今年第三季开始发货给个人电脑制造商。

以人工智能为核心的晶片领域，涉及的技术日益复杂，竞争也越来越激烈。像晶巨头英伟达（Nvidia）、超微（Advanced Micro Devices）、高通（Qualcomm）和晶片设计巨头Arm Holdings的首席执行官，在过去几天也现身台北，介绍了他们公司生产的更快、更强大的人工智能晶片，希望能够在人工智能领域占到显著的市场份额。

英伟达和超微都已在贸易展上，先后宣布从现在直到2027年推出的人工智能模型训练和推理的新晶片时间表。高通和Arm Holdings则把宣布重点放在个人电脑，好像是把矛头转向英特尔和超微，想要抢夺个人电脑市场的份额。

尽管英特尔的宣布不像其他竞争对手那样有分量，但是它宣布的一些重点还是值得投资者留意的。

例如英特尔发布的Lunar Lake，它的计算能力是英特尔当前的个人电脑人工智能晶片的三倍。英特尔说，新晶片将包括一个神经处理单元（Neural Processing Unit，简称：NPU），每秒能够执行48万亿次运算（Trillion Operations Per Second，简称：TOPS）。该晶片包括一个新的图形处理单元（Graphics Processing Unit，简称：GPU），名为Battlemage。英特尔说，预计到2027年，人工智能个人电脑将占整个个人电脑市场的近60％。

英特尔还声称，该公司在2024年第一季度的人工智能处理器出货量，甚至超过了它所有竞争对手的总和。而且Lunar Lake将为20家个人电脑制造商的80多种个人电脑设计提供支持。