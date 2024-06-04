印度大选计票过半 莫迪执政联盟票数远低于预测

印度大选星期二（6月4日）开始计票。由印度总理莫迪领导的印度人民党主导的全国民主联盟，在完成四分之三的计票工作时赢得了多数席位，但数字远低于民调预测的压倒性优势。

综合路透社和法新社报道，新加坡时间下午6时左右，印度国家选举委员会公布的数据显示，全国民主联盟至少在543个席位中的286个领先，高于获得多数席位所需的272个，但明显低于2019年总共获得的353个席位。其中，印度人民党以38.1%的得票率位居第一。

完成半数计票时的数据显示，由甘地领导的反对党联盟在220多个席位中领先，高于预期。仅国大党就领先近100个席位，几乎是2019年52个席位的两倍。

由于莫迪在过去10年中一直以权威地位执政，因此之后或不得不依靠盟友组建政府，这可能会给政策制定带来一些不确定性。

这样的前景吓坏了市场，导致股市大幅下跌。印度蓝筹股指数Nifty 50下跌4.8%，卢比兑美元汇率也大幅下跌，基准债券收益率上升。

华侨银行投资策略董事总经理梅农说：“莫迪联盟的胜利幅度比预期要小，这可能会引发人们对新政府推动改革能力的怀疑，而改革对于维持印度经济增长至关重要，尽管印度的经济增长已经是世界上最快的。

“尽管如此，事实仍然是，人民党领导的联盟仍将赢得第三个任期，这意味着政府将继续通过基础设施和制造业来促进经济增长。”

然而，政界人士和分析人士指出，现在对投票趋势有确切了解还为时过早，因为计票尚未完成。

印度人民党发言人科利在接受印度今日电视台采访时说：“我们需要等待才能了解最终的情况。因为民调显示，印度人民党将赢得大选，目前的计票趋势似乎与此不符。”