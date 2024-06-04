卡塔尔：正等待以哈双方对新停火协议明确立场

卡塔尔星期二（6月4日）说，正在等待以色列对美国总统拜登提出的加沙停火和释放人质协议的“明确立场”。

卡塔尔外交部发言人安萨里说：“我们还没有看到以色列政府对拜登提出的原则有非常明确的立场”，并补充说双方都没有“具体批准”。

安萨里在新闻发布会上说：“我们已经读到并看到了以色列部长们发表的相互矛盾的声明，这让我们对以色列对目前提出的提议有统一的立场没有太大信心。”

这位官员补充说，哈马斯也尚未做出坚定的回应。

“我们还没有看到双方发表任何让我们很有信心的声明，不过相信会取得进展，我们一直在与双方就目前提出的提案进行合作。”

拜登上星期五公布了新的停火方案，分三个阶段实施，加沙地带将首先实施为期六周的“完全停火”。在这六周里，以军将撤出加沙人口稠密地区，哈马斯须释放妇女、老人和伤员，以色列则释放数百名巴勒斯坦人。

在第二阶段，哈马斯将释放剩余人质。作为交换条件，以军将全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙的大规模重建计划。

安萨里说：“在美国的推动下，国际上出现了势头……但我们需要非常谨慎。我们正在利用我们作为调解人的影响力，确保双方都了解局势的严重性和达成协议的必要性。”

据白宫称，拜登和卡塔尔埃米尔星期一（3日）进行了交谈，拜登说，哈马斯是与以色列达成加沙停火协议的唯一障碍，希望埃米尔敦促哈马斯接受该协议。

调解人先前提出的协议框架因哈马斯要求永久停火而搁置，而以色列则要求必须允许其继续摧毁哈马斯。