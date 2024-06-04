美防长奥斯汀访柬埔寨 改善双边关系

美国国防部长奥斯汀星期二（6月4日）访问柬埔寨，试图重建与这个现为中国坚定盟友的国家的关系。

法新社报道，奥斯汀在新加坡参加香格里拉对话会后抵达金边，进行为期一天的访问，目的是“探索深化双边防务关系的机会。”他首先会见了洪森，然后与首相洪马内举行了会谈。

奥斯汀在会见洪马内后在X上说：“我们讨论了美国和柬埔寨如何加强我们的防务关系，以支持地区和平与稳定。”

澳大利亚新南威尔士大学政治学名誉教授塞耶说：“洪马内出任首相后，美柬关系正处于转折点。”他说，奥斯汀访柬“表明双方愿意放弃一些限制国防合作的僵化政策，重新进行对话，寻求共同点”。

洪森在脸书上说，他同意奥斯汀“改善两国关系”的愿望，此前两国缺乏“相互信任”。他认为两国的关系“还不错”，并敦促双方努力重建互信。

洪森告诉奥斯汀，两国可以通过缩小分歧、扩大合作和重启国防官员对话来改善关系。

奥斯汀此次访问前几天，柬埔寨和中国刚刚结束了两国最大规模的年度军事演习“金龙”演习。2017年初，柬埔寨取消了与美国军队的类似联合演习。

柬埔寨政治分析家欧维拉克告诉法新社，重启联合演习可能是奥斯汀访问期间讨论的重点。他认为，奥斯汀还想向北京传达一个信息，“这个地区太重要了，中国不能随心所欲地行事”。

华盛顿过去曾对柬埔寨的人权记录和镇压政治异见人士和批评人士提出批评。