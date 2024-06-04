拜登抨击内坦亚胡：拖延加沙战争只为政治自保

美国总统拜登在星期二（6月4日）发表的《时代》杂志采访中抨击了以色列总理内坦亚胡，称“有充分理由”得出结论，内坦亚胡拖延加沙战争是为了在政治上自保。

法新社报道，在宣布加沙新停火协议提案的前几天，拜登在接受《时代》采访时被问及他是否认为以色列拖延战争是为了政治上的自保。他说：“人们有充分的理由得出这个结论。”

拜登承认，随着加沙死亡人数飙升，他和内坦亚胡的关系一直紧张，尤其在建立巴勒斯坦国的必要性问题上存在分歧。

“我和内坦亚胡的主要分歧在于，加沙结束后会发生什么？它会回到什么样子？以色列军队会重新进入吗？”

“答案是，如果是这样的话，就行不通了。”

谈及俄乌战争，拜登说，俄罗斯军队“惨败”，并补充说：“和平就是确保俄罗斯永远不会占领乌克兰。”

拜登还猛烈抨击了特朗普，特朗普在执政期间与一些独裁领导人接触。他说：“伙计，所有坏人都在支持特朗普。除了欧尔班和普京，你能说出其他哪怕一位支持特朗普的世界领导人吗？”

随着与中国的紧张局势持续，拜登重申，美国将支持自治的台湾，华盛顿并未试图改变现状。

“我们不会寻求台湾独立。事实上，如果中国单方面试图改变现状，我们也不会捍卫台湾。”

民意调查显示，美国选民担心拜登的年龄，但当被问及他是否适合连任第二任期（任期至他86岁时结束）时，拜登说：“我能比任何人做得更好。”