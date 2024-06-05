拜登签署行政令 确保美墨边境移民数量受控

美国总统拜登星期二（6月4日）签署行政命令，对非法越过美墨边境的移民实施广泛的庇护禁令，以熔断机制阻止大量移民涌入。

这是拜登在选举年的一项重大执法举措，旨在缓解移民系统的压力并解决美国选民的主要担忧。

综合路透社和《纽约时报》报道，根据拜登发布的行政命令，非法越境移民被捕后可被迅速驱逐出境或遣返回墨西哥。新措施于6月4日午夜后生效。

这是拜登或任何现代民主党人制定的最严格边境政策，堪比特朗普2018年为切断移民潮所采取的行动，但特朗普的移民措施被联邦法院挡下。

美国国土安全部说，无人陪伴的儿童、面临严重医疗或安全威胁的人以及人口贩运受害者将享有豁免。

拜登在白宫新闻发布会说，通过CBP One应用注册预约或通过其他合法途径入境的移民，仍可寻求庇护。

拜登说：“这项措施将帮助我们控制边境并恢复秩序。在试图非法入境人数降到我们的系统可以有效管理的水​​平之前，这项禁令将继续执行。”

拜登承诺说：“我永远不会把移民妖魔化。”

要求不具名的美国官员透露，日均边境逮捕人数一超过2500人，新庇护禁令就会生效，以迅速将非法越境移民送回墨西哥并暂停受理政治避护的申请。目前的数字高于2500人。

根据最新的美国政府统计数据，4月份美国边境平均每天逮捕4300人。

路透社／益普索5月中旬进行的民调结果显示，在移民政策方面，美国登记选民对特朗普的支持率比拜登高出17个百分点。