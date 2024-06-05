美国还在等待哈马斯对新停火提案的回应

美国白宫国家安全顾问沙利文说，美国还在等待哈马斯对以色列新停火提案的回应。

路透社报道，沙利文星期二（6月4日）对媒体说：“我们正在等待哈马斯通过卡塔尔调解方做出的回应。”

沙利文还说，中央情报局（CIA）局长伯恩斯将前往多哈与卡塔尔调解代表就加沙地带停火提案进行磋商。卡塔尔一直在调解以色列和哈马斯之间的加沙问题。

卡塔尔当天说，它已向哈马斯提交了以色列的停火提案，提案提及拜登所说的三阶段安排，并指新提案与以哈双方的立场更接近。

哈马斯官员哈姆丹（Osama Hamdan）在4日的电视新闻发布会说：“我们不会同意一项不能担保、不能保证、不能确保以色列永久停火、完全从加沙地带撤军并落实真正人员交换的协议。”

他强调，除非以色列“明确”承诺永久停火并从加沙地带全面撤军，否则哈马斯决不会同意任何协议。

另一方面，白宫4日说，总统拜登认为，已在谈判桌上的停火协议，对于释放人质和结束以哈敌对状态来说是一个最佳机会。

白宫国家安全委员会发言人柯比说，美国将继续与以色列总理内坦亚胡合作，努力促使新停火提案获得通过。

内坦亚胡一再重申，除非哈马斯被消灭，否则就不会有永久的和平。但内坦亚胡面临的国内外压力日益加大，不仅内部矛盾明显，以色列与最大盟友美国之间对于停火出现了严重分歧。