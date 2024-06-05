周三美市盘前小幅走高 重点谈Bath & Body Works季度业绩

星期三（6月5日）重点：

市场投资者大多在猜测美国经济降温将给美联储充分理由在今年降息，所以带动了美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月5日）小幅走高。美国国债收益率在经历今年最大的两日跌幅后开始回弹。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.10点或0.21％，报5302.40点；纳斯达克100指数期货起73.20点或0.39％，报18726.30点；道琼斯指数期货也升高50.50点，报38761.80点。

美国股市隔夜（星期二）收盘时小幅走高。之前劳动力市场数据比预期疲弱，让投资者更相信美联储可能会在9月份降息。

标准与普尔500指数隔夜微升7.94点，闭市报5291.34点。重量级的道琼斯指数起140.26点，闭市报38711.29点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.28％或52.08点，以18653.05点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量只有106亿股，比过去20天的126亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

在人工智能服务器需求乐观的情况下，慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）在隔夜发布业绩时，对当前的第三财季营业额做出了乐观的预测，而且预估数字也比华尔街分析师预期来得强劲，带动慧与科技股价在今晚盘前上涨14.03％，截稿时报20.07美元。

比特币连续第五个交易日上涨，而且还突破7万1000美元大关，让与加密货币相关的股票普遍走高。比特币走高也反映出全球市场对美联储今年降息的信心增强。Bitfarms股价上涨3.7％；CleanSpark升高3％；MicroStrategy起2.6％；Marathon Digital和Riot Platform双双起了2％；Coinbase也升高1.6％。

星期三下文我们来看看沐浴用品零售商Bath & Body Works隔夜发布的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.27％，截稿时报45.29美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、游戏驿站（GameStop）、AMC Entertainment、慧与科技和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Bath & Body Works隔夜发布的季度业绩虽然比预期好，但是因为它对接下来的业绩做出了令人失望的预测，所以集团股价在隔夜显著下挫。（彭博社）

Bath & Body Works Inc（纽约证券交易所代码：BBWI）

尽管在过去两个季度美国零售业忽好忽坏，但Bath & Body Works隔夜发布的季度业绩仍比预期好。可是因为这家香水与沐浴用品零售商对接下来的业绩做出了令人失望的预测，导致该公司股价在隔夜下挫了将近13％，是该股自2021年1月27日以来的最大百分比跌幅。

根据Bath & Body Works截至今年5月初的第一季业绩报告，该集团的季度调整后每股盈利是0.38美元，营业额则是13亿8000万美元。这个表现比华尔街分析师之前预测的每股盈利0.33美元，以及营业额13亿7000万美元好。

虽然业绩表现超出预期，Bath & Body Works对当前财度的业绩预测，却是隔夜影响该集团股价的关键因素。集团高管们预计第二财季的每股盈利将会在0.31美元至0.36美元之间，比市场分析师预测的每股盈利0.38美元低。这也意味着该集团当前季度的盈利表现，会比去年第二季度的每股盈利0.40美元逊色许多。不过，高管们把这个情况的部分原因归咎于集团大约7500万美元的自家股现金回购计划。

Bath & Body Works高管们也预计，第二财季净营业额将同比下降2％至持平。该集团2023年第二财季净营业额是15亿5900万美元。

至于整个财年的表现，Bath & Body Works高管们指出，目前预计的净营业额是下降2.5％至持平。2023财年的净营业额是74亿2900万美元。本财年全年摊薄后每股盈利估计将在3.05美元至3.35美元之间。这个预测比上个财年稀释后每股盈利3.84美元，或是调整后每股摊薄盈利3.27美元都逊色。不过在本财年该集团将用约3亿美元现金来回购自家股。

整体而言，美国零售业的表现参差不齐。在过去几个星期里公布业绩的零售集团当中，像Abercrombie & Fitch、Gap、百思买（Best Buy）和Burlington Stores的业绩就令投资者满意，它们的股价在公布财报后均出现上涨。但American Eagle Outfitters、Target、Nordstrom和Lowe’s的股价就因为不达标的业绩而走低。