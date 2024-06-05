欧盟法院裁定麦当劳失去标志性“巨无霸”鸡肉汉堡商标

麦当劳在欧盟失去了标志性的“巨无霸”（Big Mac）鸡肉汉堡商标，欧盟法院裁定这家快餐巨头未能充分表明专有权。

法新社报道，位于卢森堡的法院星期三（6月5日）裁定，麦当劳已连续五年没有使用“巨无霸”来指代鸡肉汉堡。“麦当劳提交的证据没有迹象表明，商标在鸡肉商品上的使用情况，特别是销售量、使用期限和使用频率等。”



不过，麦当劳仍可以针对裁决上诉至欧盟最高法院。



汉堡之争是由规模较小的爱尔兰竞争对手Supermac在2017年发起的，Supermac要求撤销麦当劳对“巨无霸”名称的使用权，因为“Supermac”与“巨无霸（Big Mac）”相似，阻止Supermac扩大经营规模。



欧盟知识产权局驳回Supermac的申请，并确认麦当劳使用“巨无霸”来指代肉类和鸡肉汉堡，促使Supermac对这个决定提出质疑。法院星期三驳回麦当劳的论点，部分撤销欧盟知识产权局的决定。这也意味着Supermac在这场诉讼中获得部分胜利。



路透社报道，Supermac发声明说：“这是一项重要的裁决，它采取了常识性的方法，处理大型跨国公司的商标使用问题。它代表了全世界小企业的重大胜利。”



声明也提及，“申请撤销的最初目的是，揭露这家跨国公司使用商标扼杀竞争行为。”



总部位于芝加哥的麦当劳发出电邮声明说，欧盟的裁决“不会影响我们使用‘巨无霸’商标的权利”。“我们标志性的‘巨无霸’深受全欧洲顾客的喜爱，我们很高兴能继续为当地社区服务，就像几十年来所做的那样。”