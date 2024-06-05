10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙

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更新 / 2024年6月5日 9:02 PM
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发布 / 2024年6月5日 9:00 PM
马国贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破一个活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10年多来逃漏税款达35亿令吉（约10亿新元）。（档案照片）
马国贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破一个活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10年多来逃漏税款达35亿令吉（约10亿新元）。（档案照片）

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马来西亚政府宣布侦破活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10多年来逃漏税款达35亿令吉（约10亿新元）。

据报道，此案是由反贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破。据反贪会消息人士，反贪会领导的特别小组最近在雪州和吉隆坡地区的一次特别行动中，成功扣押19辆集装箱罗厘，集装箱里都是各类未经检验就走私出境的货物。

消息人士透露，初步调查发现，团伙拥有10多家转运公司，专门利用虚假报税的方式走私进出口货物。团伙头目相信是在外国操盘的外国人，团伙至今已经运作10多年。

消息人士说：“团伙每月经手约3000个集装箱。按每个集装箱最低7000令吉税款估算，10年下来造成政府的税收损失估计达35亿令吉。”

反贪会主席阿占巴基星期三（6月5日）受询时证实此案，并透露反贪会星期二（4日）上午已向布城推事庭针对两名被捕者申请延长扣留。“法院允许还押四天至6月8日。”

阿占巴基说，当局将援引2009年反贪会法令、反洗钱法令、1965年海关法令，以及内陆税收局法令调查此案。“反贪会非常欢迎关税局总监的合作，并希望各部门负责人都能这么做，以遏制各部门的贪污腐败和泄密问题。”

他说：“反贪会已查明所有涉案者，包括团伙的海外主谋、公司老板、货运代理和关税局官员，他们都将被捕。”　

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