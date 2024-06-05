10多年逃税35亿令吉 马国三执法机构粉碎逃税团伙

马来西亚政府宣布侦破活跃于雪兰莪巴生港的逃税团伙。当局估计团伙10多年来逃漏税款达35亿令吉（约10亿新元）。

据报道，此案是由反贪污委员会、关税局与内陆税收局三个执法机构联手侦破。据反贪会消息人士，反贪会领导的特别小组最近在雪州和吉隆坡地区的一次特别行动中，成功扣押19辆集装箱罗厘，集装箱里都是各类未经检验就走私出境的货物。

消息人士透露，初步调查发现，团伙拥有10多家转运公司，专门利用虚假报税的方式走私进出口货物。团伙头目相信是在外国操盘的外国人，团伙至今已经运作10多年。

消息人士说：“团伙每月经手约3000个集装箱。按每个集装箱最低7000令吉税款估算，10年下来造成政府的税收损失估计达35亿令吉。”

反贪会主席阿占巴基星期三（6月5日）受询时证实此案，并透露反贪会星期二（4日）上午已向布城推事庭针对两名被捕者申请延长扣留。“法院允许还押四天至6月8日。”

阿占巴基说，当局将援引2009年反贪会法令、反洗钱法令、1965年海关法令，以及内陆税收局法令调查此案。“反贪会非常欢迎关税局总监的合作，并希望各部门负责人都能这么做，以遏制各部门的贪污腐败和泄密问题。”

他说：“反贪会已查明所有涉案者，包括团伙的海外主谋、公司老板、货运代理和关税局官员，他们都将被捕。”