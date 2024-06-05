与工党党魁展开首场辩论 民调显示英首相苏纳克险胜

英国首相苏纳克和工党党魁斯塔默展开首场电视辩论，民调显示苏纳克略胜一筹，但有分析指苏纳克不太可能通过一次辩论就完全扭转局面。

英国将于7月4日举行大选，苏纳克与主要对手斯塔默星期二（6月4日）进行第一场电视辩论，双方就移民和税务等议题展开激烈交锋。

民调机构YouGov民意调查显示，51%公众认为苏纳克赢得辩论，49%公众则支持斯塔默。

由于工党在早前的民调中一直遥遥领先，苏纳克一开始就对斯塔默穷追猛打，斥责对方密谋每年将每个人的税务增加数千元。苏纳克说：“记住我的话，工党会对你们加税。”

苏纳克在辩论中警告，工党除了加税并掠夺退休金外，对国家没有提出任何经济计划，而且没有计划解决移民问题，并强调自己有一个明确的计划，“可以让你和你的家人拥有一个更安全的未来。”

斯塔默则反驳苏纳克的说法是无稽之谈，指自己会为国家制定一个实际计划，也抨击苏纳克没有在移民问题上兑现承诺。

不过，YouGov的另一项民意调查预测，在议会650个议席中，中左翼工党将赢得422席，时隔14年重掌政权。在2019年上届大选中，工党遭受重挫，仅得202席。

苏纳克领导的保守党本届大选料会失去232席，所获议席将减至140个，是该党一个多世纪以来最差的选举表现。