民调：仅6%西欧人认为美国未来10年可保欧洲安全

一项调查显示，只有极少数英国、法国和德国人，对美国在未来10年内保证他们的安全抱有极大信心。

法新社报道，民调机构YouGov从4月8日至15日，在英国、法国、德国和美国展开调查，3360人参与其中。

当中，只有6%认为美国未来10年在保障欧洲安全上“非常可靠”，而24%美国人认为美国非常可靠。

高级研究员汉纳说，这是年度调查中首次提出这个问题，但在美国总统拜登坚定支持乌克兰抵抗俄罗斯两年后，这个比率低得令人震惊。“美国已经做出了如此大的贡献，但只有6%的西欧人认为美国非常可靠……表明他们对美国的保证缺乏信心。”

汉纳推测，让人们对美国产生怀疑的原因可能是美国前总统特朗普，他曾将对北约和对乌克兰的援助描述为“浪费”，而且称这对美国不公平。

大多数西欧人和美国人都认为，美国应该维持或增加在欧洲的驻军人数，而只有少数人认为美国应该承担欧洲防务的“主要”责任。

长期以来一直呼吁制定国家安全计划的法国中，31%人认为欧洲应该管理自己的国家防务，并与美国保持“更中立”的关系，这个比率高于其他国家。

当被问及哪位国家元首为世界树立了最积极的榜样，美国总统拜登只获得少数人投票。法国总统马克龙反而获得更多支持，33%德国人和25%法国人都认为他树立了最积极的榜样。