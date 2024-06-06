全球气温连续12个月刷新高 联合国秘书长吁采取措施

全球气温连续12个月创新高，联合国秘书长古特雷斯形容，人类破坏地球导致气候变暖的行为，堪比导致恐龙灭绝的流星，他呼吁各国迅速采取应对措施。

法新社报道，欧盟哥白尼气候变化服务局星期三（6月5日）发出的报告显示，今年5月是有记录以来最热的5月，全球单月平均气温已连续12个月刷新同期最高值。

古特雷斯星期三在美国自然历史博物馆发表演讲时说：“在数十亿年来塑造地球生命的巨大力量中，人类只是雷达上的一个小亮点，但就像导致恐龙灭绝的流星一样，我们的影响也非常巨大。”

他说：“我们不仅处于危险之中，我们本身也是危险。”

他指出，人类“也是解决方案”，并再次呼吁全球各国采取行动，将升温限制在1.5摄氏度以内，这是《巴黎协定》定下的目标。

联合国世界气象组织称，全球年平均气温在未来五年内至少有一年超过1.5摄氏度限制。

古特雷斯也呼吁对化石燃料公司的利润征税，也要求富裕国家在2030年前逐步淘汰煤炭，并在2035年前将石油和天然气消耗量减少60%。

他还呼吁富裕国家应该增加对较贫穷、风险更大的国家提供援助。

他说：“我们不能接受这样的未来：富人生活在空调泡沫中，而其他人却在不适合居住的土地上遭受致命天气的袭击。”