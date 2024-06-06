捷克东北部两列火车相撞 四人死亡

捷克东北部城市帕尔杜比采（Pardubice）发生列车相撞事故，一列特快列车与一列货运列车迎头相撞，造成四人死亡、数十人受伤。

据捷克电视台报道，事故发生在星期三（6月5日）晚上11时（新加坡时间星期四清晨5时）左右，事故地点在首都布拉格以东约100公里（60英里）处的帕尔杜比采火车总站附近。

当地紧急事务发言人阿莱娜·基西亚拉 (Alena Kisiala) 告诉捷克电视台，四人确认死亡。中国新闻社引述电视台的报道说，帕尔杜比采地区消防机构发言人称，大约有300人乘坐这列开往斯洛伐克的客运列车；当地消防队发言人温杜拉·霍拉科娃（Vendula Horakova）告诉捷克电视台，货运列车载有电石（calcium carbide），但前两节车厢是空的，因此没有导致更严重的事故发生。乘客中好些是外国人。

捷克总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）在社交媒体上表示哀悼，称发生在帕尔杜比采的事故是“一场巨大的灾难，我们都关心遇难者和受伤者”。

内政部长和交通部长已抵达现场。路透社引述内政部长维特·拉库桑（Vit Rakusan）说，事故造成至少20人受轻伤，另有三个人受重伤。好些人已疏散到火车站大楼内。拉库桑说，在Regiojet提供乘客名单后，警方正在确认聚集在火车站的乘客身份。

帕尔杜比采列车事故造成至少20人受轻伤，其余乘客已疏散到火车站大楼内。（路透社）

这列特快客运列车由私人公司Regiojet营，列车当时正前往靠近斯洛伐克边境的乌克兰西部小镇乔普（Chop）。

捷克电视画面显示，至少有一节车厢脱轨，一些乘客改乘帕尔杜比采总站附近的公交车。

救援人员派遣九辆救护车、两架直升机和60多名专业和志愿消防员到场救助伤员。（路透社）

救援人员说，已经部署了九辆救护车、两架直升机和60多名专业和志愿消防员。消防员帕维尔·贝尔（Pavel Ber）说：“救援工作很复杂，因为第一节车厢变形了。这使得救援受伤人员变得困难。”

帕尔杜比采在从布拉格到东部地区的主要铁路通道上。交通部长马丁·库普卡（Martin Kupka）说，事故原因的调查正在进行中。他补充说，连接布拉格与捷克第二大城市布尔诺（Brno）和第三城市俄斯特拉瓦（Ostrava）的主要火车通道将封闭至少几个小时。

1960 年，帕尔杜比采发生过捷克有史以来最严重的铁路事故，当时两列客运列车在北部正面相撞，造成118人死亡、约100人受伤。