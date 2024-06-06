晶片巨头英伟达股价创新高 市值突破3万亿美元

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在星期三（6月5日）攀高5.16％，在闭市时创下1224.40美元的历史新高。尽管英伟达市值仍落在科技巨头微软（Microsoft）之后，但是它现在已经是全球第一家市值达到3万亿美元（4.04万亿新元）的晶片公司，是全世界最有价值的半导体公司了。

在人工智能市场强劲发展之际，市场对驱动人工智能任务的晶片的需求猛增，也带动了英伟达的市值在今年增加了​​约1.8万亿美元。英伟达目前的市值已经超越了科技巨头苹果公司（Apple）。

在苹果公司推出iPhone的前五年，英伟达的市值也曾在2002年一度超越苹果公司。当时，这两家公司的市值均不足100亿美元。

在星期三股价创纪录之后，英伟达的股价似乎没有慢下脚步，在盘后还继续上升0.94％，或11.51美元，报1235.91美元。该股从开年至今，总共上涨约147％。就像它的股价走势一样，英伟达在人工智能方面也雄心勃勃。该公司首席执行官黄仁勋之前就曾说过，公司甚至计划每年升级它的人工智能加速器。

英伟达首席执行官黄仁勋之前就曾说过，公司计划每年升级它的人工智能加速器。（路透社）

英伟达是人工智能市场起飞的最大受益者。这股人工智能热潮，让英伟达在人工智能晶片市场占据主导地位，也让该公司进入了争夺全球最有价值公司的赛道。虽然现在这家晶片制造商的市值仍然落在微软公司之后，但以该股目前的走势和热度来看，许多华尔街分析师都认为，英伟达超越微软只是时间问题。

目前在Tipranks的40名分析师当中，就有37名给予英伟达股“买进”的评级，三名则给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是1205.43美元。

刚刚被英伟达超越的苹果公司，则因为市场担心中国对它的旗舰iPhone需求减少，股价在今年一直在苦苦挣扎。该股是到了5月中旬，股价才比去年底的闭市价稍微高。