马国聋哑电召车司机遭殴打 王室成员保镖涉案

马来西亚王室成员随从保镖涉殴打聋哑电召车司机案，行车记录器清楚拍下伤人过程，受害者代表律师促请警方尽快完成调查工作。

受害者代表律师苏仁登星期三（6月5日）在记者会上说，当事人的行车记录器拍下清楚和清晰的攻击画面，且查案官也观看过该片段，因此他促请警方在证据充分的前提下，尽快完成调查工作。

《东方日报》引述他说，他本身也从警方口中得知，攻击者确实来自警队，但由于调查行动仍在进行中，因此他无法透露对方的身分。

“由于警方收到指示要详细彻查此案，加上整个录供过程需要经过言语和手语之间的翻译的转换，因此今天的录供程序耗时四个小时才完成。”

苏仁登透露，廉正与标准执行部（JIPS）也派出两名助理警监级和一名副警监级的警官参与调查工作，并且对伤人案和当事人销案的全过程展开彻查，确保当事人受到公平对待。

此案发生于5月28日晚上11时40分，地点为吉隆坡中环车站路某高级饭店外，当时该名保镖正执行任务。

武吉安曼刑事调查部总监苏海利较后证实，警方接获该名聋哑电召车司机投报，不清楚保镖的伤人动机，且事主在报案时，也不确定为何遭到攻击。

全国警察总长拉扎鲁丁星期二（4日）证实，警方将传召涉案的保镖录供助查，而柔佛摄政王东姑依斯迈也指示马国皇家警察保安护送队尽力配合调查，并敦促执法单位依法彻查并采取法律行动，还受害者一个公道。