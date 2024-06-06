美国波音“星际客机”进行首次载人试飞

美国波音公司“星际客机”飞船从美国佛罗里达州发射升空，执行首次载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站。

美国东部时间星期三（6月5日）早上10时52分（新加坡时间晚上10时52分），“星际客机”（Starliner）搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空，将美国宇航员巴里·威尔莫尔（Barry “Butch” Wilmore）和苏尼·威廉姆斯（Sunita “Suni” Williams）送往国际空间站。波音公司随后确认，“星际客机”顺利入轨，正在前往国际空间站途中。

美国宇航员巴里·威尔莫尔（左）和苏尼·威廉姆斯将在空间站停留约八天。（法新社）

新华社报道，这是“星际客机”首次载人试飞。按计划，“星际客机”将于美国东部时间星期四（6日）中午与空间站对接。据美国航天局介绍，两名宇航员将在空间站停留约八天，对“星际客机”飞船及其子系统进行测试。“星际客机”还搭载了约345公斤货物，包括食物和必需品等。

路透社报道，美国国家航空航天局（NASA）局长比尔·尼尔森（Bill Nelson）在新闻发布会上说：“这是美国宇航局非凡历史上的另一个里程碑。”

波音公司“星际客机”项目负责人马克·纳皮（Mark Nappi）告诉记者，在“星际客机”发射期间，数以万计的事情必须顺利进行。他说：“我们刚刚进行了完美的倒计时和发射……我们真的非常非常自豪。”

“星际客机”此次任务结束后，美国将对常规商业载人航天任务、定期运送宇航员往返空间站进行最后认证。（路透社）

此次任务结束后，美国航天局将对“星际客机”执行常规商业载人航天任务、定期运送宇航员往返空间站进行最后认证。

这次载人试飞原定于5月6日进行，因技术原因多次推迟。

自2011年美国航天飞机退役后，美国大力发展商业载人航天。波音公司（Boeing Co.）和太空探索技术公司（SpaceX）于2014年从美国航天局获得载人飞船项目合同，分别建造“星际客机”载人飞船和载人版“龙”飞船，向国际空间站运送美国宇航员。自2020年以来，“龙”飞船一直是美国航天局唯一用于从美国本土将国际空间站宇航员送入轨道的运载工具。