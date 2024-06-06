以军空袭加沙地带中部难民营 已酿37死

以色列军队轰炸加沙地带中部努塞拉特难民营一所学校，已造成37人死亡。

法新社报道，加沙代尔拜莱赫的阿克萨烈士医院（Al-Aqsa Martyrs hospital）星期四（6月6日）说，医院接收了在努塞拉特（Nuseirat）联合国学校遭空袭事件中遇难的37名死者。哈马斯的媒体办公室当天早些时候通报有至少27人丧生。

新华社早前引述加沙地带消息人士说，以军战斗机星期四凌晨对努塞拉特的联合国学校至少三间教室发射了数枚导弹。空袭发生时，教室内住有大量无家可归者。

以色列国防军随后发表声明，证实对努塞拉特难民营的一所联合国学校发动空袭，并指有巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员藏匿其中。

路透社报道，哈马斯媒体办公室主任伊斯梅尔·塔瓦卜塔驳斥了以色列有关努塞拉特联合国学校隐藏哈马斯指挥所的说法。他说：“占领军通过编造虚假故事来欺骗公众舆论，为其对数十名流离失所者实施的残酷犯罪辩护。”

5月27日，一名巴勒斯坦男子把以色列军轰炸努塞拉特时死亡的一个孩子的遗体带到代尔巴拉赫的阿克萨烈士医院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）。（法新社）

此外，4日晚间至5日早晨，以军空袭和炮击了加沙地带中部布赖杰难民营、迈加齐难民营，以及代尔拜莱赫市东部。袭击造成包括妇女和儿童在内75人死亡，另有数十人受伤。

以军发言人阿德拉伊5日说，有情报显示在布赖杰难民营东部和代尔拜莱赫市东部存在“破坏分子和恐怖组织设施”，以军对这些地区发起了精准打击行动。

以色列表示，停火谈判期间不会停止战斗。

哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚星期三（5日）说，作为停火计划的一部分，哈马斯要求永久结束加沙战争并要以色列撤军，这对美国总统拜登上周发布的停战提议是一打击。

哈尼亚说：“抵抗运动和各派系将认真、积极地对待任何基于全面结束侵略、全面撤军和交换囚犯的协议。”

至于哈尼亚的言论是否相当于哈马斯对拜登的回复时，一名哈马斯高级官员用“竖起大拇指”的表情符号回复了路透社的短信。

以色列5月30日轰炸努塞拉特时，好些民房成为目标。（法新社）

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门5日发布的数据，去年10月新一轮以哈冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超3万6000名巴勒斯坦人死亡、逾8万3000人受伤。