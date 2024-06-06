马斯克旗下xAI将在孟菲斯开发巨型超级电脑

美国最大电动汽车及太阳能板公司特斯拉创办人马斯克旗下人工智能初创公司xAI计划在孟菲斯建一家新厂，以容纳一台巨型超级电脑。此举旨在提高该公司在制造、供应聊天机器人及其他AI工具竞赛中的能力。

彭博社报道，大孟菲斯商会（Greater Memphis Chamber）主席特德·汤森（Ted Townsend）说，马斯克及其在xAI的团队自3月初以来一直在与孟菲斯市的官员合作规划新厂事宜，这将是“孟菲斯市史上最大的上亿美元投资”。该商会是孟菲斯市私营企业界资助的一个非营利组织。

汤森补充说，有关新厂的许多细节尚未披露，包括总成本和将创造的就业数量。他说，该市还讨论了向xAI提供税收减免或其他商业激励措施，以吸引项目落户孟菲斯，但具体细节尚未敲定。他说：“毫无疑问，我们还有工作要做。”

新厂的相关信息最先由《孟菲斯日报》报道。马斯克没有立即回应记者就该计划所提的置评请求。

xAI是马斯克于去年3月成立的新创公司，目前正在开发一款名为Grok的聊天机器人。为了追赶OpenAI、谷歌和Meta Platforms Inc.等竞争对手，马斯克过去一年把xAI作为工作重点。AI聊天机器人Grok是该公司的主要产品，已融入社交媒体平台X中。根据该产品的描述，它是一个“带着一点机智回答问题，并有一点叛逆精神”的聊天机器。