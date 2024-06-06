安华：马国不选边 与中美保持成效关系

马来西亚首相安华强调，马来西亚和中国与美国一直保持着牢固而富有成效的关系，始终保持独立和不选边站。他说，不断讨论和猜测选边站不仅适得其反，还会加剧不信任和猜疑。

安华星期四（6月6日）说，马国最近被认为倾向一边，即所谓的战略转向另一方，这不仅是一种过于简化的看法，更是对马国利益和特征的严重误解，因为马国不论过去、现在和将来都站在马来西亚一边。

《星洲日报》报道，安华出席马国战略与国际问题研究所（ISIS）举办的第37届亚太圆桌会议并发表主旨演讲时说：“我们是非常独立的。也就是说，我们拒绝被世界大国如何看待世界所定义，马国将继续为自己国家和战略利益而努力，并根据自己的标准来定义。马国倡导和平与进步，同情心，最重要的是，坚持遵守国际法和合作。”

他说，马美在10年前将双边关系升级为战略伙伴关系，他也常强调美国外国直接投资对马国的重要性和价值，特别是在高科技领域，这种关系的功能性证明了双方关系的持久性。

他指出，今年是马国与中国庆祝建交50周年，中国是马国最大的贸易伙伴、主要投资者和密切的双边和多边伙伴，中国在过去五年里的进步，尤其是数亿人民生活质量的巨大改善，简直令人惊叹。

安华说：“我期待我的同僚李强总理几周后访问吉隆坡。”