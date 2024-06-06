游客为拍富士山冒险上桥 市政拟建金属围栏

日本地方政府再次出手应对游客观览富士山的秩序和安全问题，将在相关路线修建一道高近两米的金属围栏，预计6月底完工。

日本是受过度旅游问题困扰的国家之一，最近大批游客前往富士山下小镇的热门拍照地点，对当地居民生活和商家营运造成影响，地方当局已经修建了防拍照的屏障。

但据法新社报道，目前依然有许多游客选择冒险走上“富士山梦幻桥”（Mount Fuji Dream Bridge），寻找富士山的最佳拍照角度。

这座桥只是一座横跨河流的普通大桥，人行道狭窄，与车道之间仅有齐腰高的混凝土墙相隔。

富士市旅游官员说，从11月开始，游客就开始冒险在桥上拍照。人们在桥上横穿马路，试图在两条车道中间的空地拍照片或视频。有些人甚至还带着行李箱上桥。

为了阻止这种危险行为，地方当局已经在桥上的拍照地点搭起金属脚手架，还设置了告示牌，提醒人们不要靠近相关区域。富士市计划在6月底前，在该区域周围建起高1.8米的金属网围栏。

旅游官员称，只要游客遵守基本规则，当地人就欢迎大家到访。修建围栏的举措是为了缓解当地居民的不满情绪。

居民们也抱怨游客在宁静的街区违法停车，以及在远处拍摄广角镜头时互相大喊大叫。

本周，市政府在桥上设置了停车场和卫生间，以减轻当地人的负担。