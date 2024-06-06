北海道无头命案审讯 揭露毛骨悚然杀人过程

日本北海道札幌市薄野一家酒店2023年7月发生无头男尸案开审后揭露，女凶嫌砍下死者头颅后带回家，将遇害者遗体弃在客房内。

警方今年3月逮捕涉案的30岁女子田村瑠奈及其父母，该案6月4日开庭。田村瑠奈在家中割下死者眼球和舌头，还要60岁的父亲田村修录下过程。

《星岛日报》引述日媒的报道说，案发的薄野为札幌著名红灯区。员工因为房客迟迟未退房进屋查看，在客房的浴室内发现一具无头男尸，经警方证实为62岁男子浦仁志。

警方从闭路电视发现，浦仁志7月1日晚上曾穿女装参加变装派对，随后便与一名神秘女子同往酒店。警方循线找到田村瑠奈，同时也在她家中找到浦仁志的头颅。

田村瑠奈被指控谋杀和遗弃尸体，其精神科医生父亲田村修则面临协助谋杀和弃尸的指控，61岁的母亲田村浩子则被控弃尸和破坏尸体。其中，父女两人在案发前曾一同购买作案工具。

庭审中，田村浩子否认弃尸指控，她声称，当自己知道家中有死者的头颅时，头颅已经在浴室里。田村浩子称夫妻二人一直非常纵容女儿，甚至扭曲至父母如同奴隶一样。她又指女儿田村瑠奈性格孤僻，几乎不与外界来往。

根据媒体报道，田村瑠奈在夜店与被害人相识后，到酒店发生性关系，但是死者没有避孕，事后田村为了取得紧急避孕药，还在精神科医生父亲的陪伴下到诊所就医。事后田村疑似不满，便与父亲一起找到死者，同时相约下次见面。

她的父母感觉不对劲，因此要求死者不要再跟女儿见面，但是对方不理睬。直到有一天，女儿返家后突然说：“我把大叔的头颅带回来了。”田村将摘出的右眼放入一个玻璃瓶，还向母亲展示。

检控指，田村在去年6月18日开始对死者心生怨恨后计划杀人，并将死者的尸体玩弄来满足自己兴趣。

此案的下一次审讯预计在7月1日举行。