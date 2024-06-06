周四美市盘前几乎持平 重点谈运动服饰连锁集团Lululemon季度业绩

星期四（6月6日）重点：

在市场投资者消化了可能支持美联储启动政策宽松周期的经济数据之后，美国华尔街股市主要股指期货在星期四（6月6日）几乎持平。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升0.50点或0.01％，报5354.50点；纳斯达克100指数期货起11.70点或0.06％，报19045.60点；道琼斯指数期货则跌19.30点，报38788.00点。

在科技股的推动下，标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期三）创下收盘新高。

标准与普尔500指数隔夜上升62.69点，闭市报5354.03点。重量级的道琼斯指数也起了96.04点，闭市报38807.33点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是升高了2.03％或379.10点，以19033.94点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是108亿股，比过去20天的126亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）股价在隔夜上升5.16％之后，成为第三家市值突破3万亿美元门槛的美国上市公司。该股在今晚盘前继续走高。截稿时，该股上升了1.11％，报1238.00美元。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，谷歌母公司Alphabet Inc的首席执行官皮查伊（Sundar Pichai），在6月5日出售了2万2500股Alphabet Inc股票。在卖出这笔股票后，皮查伊仍拥有Alphabet Inc的52万零668股股票。Alphabet Inc股价在今晚盘前小幅退低0.04％，截稿时报175.48美元。

冠病疫苗制造商诺瓦瓦克斯（Novavax）指出，集团预计能够在今年9月之前，推出针对美国监管咨询小组推荐的冠病毒株疫苗。诺瓦瓦克斯股价在今晚盘前飙升12.06％，截稿时报23.50美元。

星期四下文我们来看看运动服饰连锁集团Lululemon的最新季度业绩。今晚盘前该股起7.89％，截稿时报332.60美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站（GameStop）、英伟达、AMC Entertainment、特斯拉（Tesla）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

尽管Lululemon在美洲市场仍在增长，但是它的增速比去年慢得多。在今年第一财季，美洲地区的销售额只增3％，而去年同期则增长17％。（路透社）

Lululemon Athletica Inc（纳斯达克证券交易所代码：LULU）

运动服饰连锁集团Lululemon隔夜发布的季度业绩显示，它的最大市场美洲市场的增长似乎开始停滞。这个市场的可比销售额同比几乎持平，当前财季的业绩表现预料也疲弱。尽管如此，Lululemon的整体营业额和盈利仍比市场分析师预测的好，带动了Lululemon股价在今晚盘前走高将近8％。

根据Lululemon截至今年4月底的第一财季业绩报告，集团的营业额从去年同期的20亿美元，增加了约10％至22亿1000万美元。集团的净利则是3亿2100万美元，即每股净利2.54美元，比去年同期的2亿9000万美元净利，即每股净利2.28美元出色。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业为21亿9000万美元，每股盈利2.38美元。Lululemon的业绩表现超越市场预期。

集团首席执行官麦克唐纳（Calvin McDonald）在发布业绩时，透露公司正放眼国际市场，并暗示需要在美洲市场“做更多工作”才能再次在这个地区实现更高的增长。

尽管Lululemon在美洲市场仍在增长，但它的增速比去年慢得多。在今年第一财季，美洲地区的销售额只增长3％，而去年同期则增长17％。它的可比销售额与去年相比持平。至于整个集团的整体可比销售额则增长了6％，比市场分析师预期的7％略低。

因为美洲市场增长放缓，Lululemon对当前财季也发布了疲软业绩预测。集团高管们预计，当前财季的营业额将介于24亿美元至24亿2000万美元，比市场分析师预期的24亿5000万美元低。他们也预计，每股盈利会在2.92美元至2.97美元的区域，预测数字比分析师预期的3.02美元逊色。

不过，Lululemon高管们似乎认为今年下半年情况会有所改善。所以，他们预计全年每股盈利会介于14.27美元至14.47美元，比分析师预期的14.11美元高，营业额预计会有107亿美元至108亿美元，符合分析师预期。