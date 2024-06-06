《侏罗纪世界》剧组赴泰国拍摄 泰当局：勿破坏自然环境

泰国官员警告电影《侏罗纪世界》制片方，在泰国拍摄系列续集电影时，不能破坏海滩和国家公园。

法新社报道，《侏罗纪世界》的未命名续集新片计划明年上映，剧组下周将在泰国曼谷、甲米、普吉等地的国家公园拍摄部分镜头，拍摄将持续到7月。

拍摄地点包括泰国西南部城市克雷登岛（Ko Kradan），以及考帕农本查国家公园（Khao Phanom Bencha National Park）的会度瀑布（Huay To Waterfall）。

泰国自然资源和环境部长帕查拉瓦（Phatcharavat Wongsuwan）星期四（6月6日）说，泰国很荣幸能够主办此次拍摄活动。“不过，剧组必须严格遵守相关法律法规，不得影响和破坏自然资源与环境。”

好莱坞知名影星迪卡普里奥主演的惊悚片《海滩》（The Beach），曾因影响泰国南部的原始沙滩而受到广泛批评。当时剧组种了数十棵椰子树，让片场看起来更具热带风情，但被指责破坏了当地植被。

泰国国家公园管理局局长阿塔波尔（Athapol Charoenshunsa）说，当局已经从过去的经验中吸取了教训，将密切关注《侏罗纪世界》的拍摄情况。

《侏罗纪世界》原版电影由知名导演斯皮尔伯格执导，多年来广受好评。