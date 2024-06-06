美与16国吁以哈双方接受停火方案 结束战争

美国总统拜登与16国领导人敦促哈马斯接受停火协议，并呼吁以色列做出必要妥协。

法新社报道，白宫星期四（6月6日）发布了一份由英国、法国、德国等欧洲主要大国，以及巴西和哥伦比亚等南美洲国家领导人共同签署的声明，敦促哈马斯接受美方近期公布的以哈停火方案，并呼吁以色列也做出必要的最终妥协，从而在加沙地带实现停火。

声明说：“在这一决定性时刻，我们呼吁以色列和哈马斯领导人做出任何必要的最终妥协，以达成停火协议，并为人质的家属，以及这场可怕冲突的双方，包括平民，带来解脱。

“现在是结束战争的时候了，这项协议是必要的起点。”

拜登上周公开宣布了一项由以色列提出的新方案。根据计划，以色列将撤出加沙人口稠密区，哈马斯则将在最初六周的停火期间释放人质；随着谈判人员继续斡旋争取永久结束敌对行动，停火将得到延长。

不过，以色列总理内坦亚胡日前表明，美方公布的协议缺少关键部分。他强调，以色列仍将继续坚持铲除哈马斯，并争取人质获释。

签署声明的其他国家还包括奥地利、保加利亚、波兰、葡萄牙、罗马尼亚和塞尔维亚等。

另据埃及《盖拉新闻报》引述埃及高层消息人士报道，埃及方面收到了哈马斯领导人发出的积极信号，称哈马斯正在认真、积极地研究停火提议，预计将在未来几天内对提议做出回应。